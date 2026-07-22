Что даст Украине участие Великобритании в кредитной программе

Участие Великобритании в программе Ukraine Support Loan позволит Украине закупать продукцию британских оборонных производителей, обеспечивая ее необходимыми возможностями для защиты своих граждан, о чем говорится на сайте Совета ЕС.

Благодаря этому решению Украина сможет использовать кредитное финансирование для закупки критически важной оборонной продукции, производимой британскими компаниями. Это дополнит уже действующий механизм, который охватывает страны Европейского Союза, государства Европейской экономической зоны, а также другие одобренные третьи страны.

Всего в рамках программы предусмотрено 60 миллиардов евро для инвестиций Украины в развитие оборонно-промышленного комплекса, в частности на закупку оборонной продукции.

Что касается прямой экономической и бюджетной поддержки, то еще 30 миллиардов евро будут направлены.

В частности, участие Великобритании в программе стало возможным, поскольку страна соответствует трем условиям для участия третьих государств, определенным регламентом Ukraine Support Loan:

Лондон обязался внести справедливый и пропорциональный финансовый вклад для покрытия расходов, связанных с заимствованиями; заключил с ЕС партнерство в сфере безопасности и обороны; страна уже оказывает Украине значительную финансовую и военную помощь.

Совет ЕС официально утвердит участие Великобритании в ближайшие дни посредством письменной процедуры. Решение вступит в силу в день его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Напомним, что в 2026 году Европейская комиссия планирует направить 28,3 миллиарда евро из общего оборонного пакета объемом 60 миллиардов евро.

В июне Украина уже получила первый транш от ЕС в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Он составил 3,2 миллиарда макрофинансовой помощи.