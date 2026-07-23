Перш ніж підписувати договір: як ветерану підготуватися до оформлення кредиту

Багато українських військових після повернення до мирного життя хотіли б відновити підприємницьку діяльність. Водночас вони розуміють, що для цього знадобляться кошти, і готові звертатися до банків за кредитами.

Мета кредиту

Ветеранам, які планують взяти кредит у банку, варто підготуватися ще до подання заявки. Це допоможе підібрати оптимальні умови фінансування, розповів 24 Каналу керівник напрямку ветеранських програм "ГЛОБУС БАНКУ" Максим Кузьменко.

За його словами, найважливіше чітко визначити, для чого саме потрібні кредитні кошти:

на купівлю обладнання, транспорту;

ремонт приміщення;

поповнення обігових коштів;

або запуск нового бізнесу.

Конкретна мета значно спрощує підбір кредитної програми.

Максим Кузьменко Керівник напрямку ветеранських програм "ГЛОБУС БАНКУ", ветеран 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Підприємець має приходити до банку не просто із запитом на певну суму, а з чітким розумінням, на що саме будуть спрямовані кошти та як це придбання вплине на доходи бізнесу. Що конкретніша мета кредиту, то легше оцінити його доцільність і підібрати комфортні умови.

Можливості ветерана

Перед оформленням позики важливо розрахувати майбутні щомісячні платежі. Вони не повинні бути критичними для бюджету.

Експерт радить враховувати також можливі труднощі, як тимчасове зменшення доходів, сезонний спад тощо.

Крім того, не варто вкладати у справу всі власні заощадження. Бажано залишити фінансовий резерв, який допоможе покривати поточні витрати.

Навіть добре прорахований бізнес не застрахований від затримок, зміни попиту чи додаткових витрат. Тому власний фінансовий резерв – це не зайві гроші, а необхідна "подушка", яка дає час адаптуватися і не порушувати графік погашення кредиту,

– пояснив Кузьменко.

Не менш важливо відокремити особисті фінанси від підприємницьких. Для цього варто користуватися окремим рахунком ФОП, бізнес-карткою та регулярно вести облік доходів і витрат.

Попередня консультація

Перед поданням заявки Кузьменко радить спочатку проконсультуватися з банком. Це дасть змогу зрозуміти вимоги до позичальника, заздалегідь зібрати необхідний пакет документів, обрати оптимальну кредитну програму та уникнути затримок через помилки в оформленні.

Водночас під час вибору кредиту не варто орієнтуватися лише на процентну ставку. Потрібно оцінити повну вартість позики, до якої можуть входити комісії, страхові платежі, витрати на оцінку майна, власний внесок.

Не менш важливо ще до підписання договору уточнити графік погашення, можливість дострокового повернення позики та умови, за яких можуть змінюватися щомісячні платежі.

Якщо кредит потрібен для відкриття власної справи, експерт рекомендує не намагатися одразу брати велике боргове навантаження.

Кредит повинен допомагати бізнесу зростати, а не перетворюватися на постійне джерело стресу. Краще почати з меншого обсягу фінансування, перевірити бізнес-модель на практиці та поступово масштабуватися, ніж одразу взяти надмірні зобов’язання,

– підкреслив ветеран.

Таким чином, фахівці радять ветеранам готуватися до отримання кредиту заздалегідь, реалістично оцінити свої фінансові можливості та уважно вивчити умови банку.

Нагадаємо, ветерани також можуть взяти кредит на житло за програмою "єОселя". Для них діє пільгова ставка 3% річних протягом перших 10 років і 6% річних ще на 10 років.