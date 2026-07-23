Цель кредита

Ветеранам, планирующим взять кредит в банке, стоит подготовиться еще до подачи заявки. Это поможет подобрать оптимальные условия финансирования, рассказал 24 Каналу руководитель направления ветеранских программ "ГЛОБУС БАНКА" Максим Кузьменко.

По его словам, самое важное – четко определить, почему нужны кредитные средства:

на покупку оборудования, транспорта;

ремонт помещения;

пополнение оборотных средств;

или запуск нового бизнеса.

Конкретная цель значительно упрощает подбор кредитной программы.

Максим Кузьменко Руководитель направления ветеранских программ ГЛОБУС БАНКА, ветеран 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Предприниматель должен приходить в банк не просто с запросом на определенную сумму, а с четким пониманием, на что именно будут направлены средства и как эта покупка повлияет на доходы бизнеса. Чем конкретнее цель кредита, тем легче оценить его целесообразность и подобрать комфортные условия.

Возможности ветерана

Перед оформлением кредита важно рассчитать будущие ежемесячные платежи. Они не должны быть критическими для бюджета.

Эксперт советует учитывать также возможные трудности, такие как временное снижение доходов, сезонный спад и т. п.

Кроме того, не стоит вкладывать в дело все собственные сбережения. Желательно оставить финансовый резерв, который поможет покрывать текущие расходы.

Даже хорошо просчитанный бизнес не застрахован от задержек, изменения спроса или дополнительных расходов. Поэтому собственный финансовый резерв – это не лишние деньги, а необходимая "подушка", которая дает время адаптироваться и не нарушать график погашения кредита,

– пояснил Кузьменко.

Не менее важно отделить личные финансы от предпринимательских. Для этого стоит пользоваться отдельным счетом ФЛП, бизнес-картой и регулярно вести учет доходов и расходов.

Предварительная консультация

Перед подачей заявки Кузьменко советует сначала проконсультироваться с банком. Это позволит понять требования к заемщику, заранее собрать необходимый пакет документов, выбрать оптимальную кредитную программу и избежать задержек из-за ошибок в оформлении.

В то же время при выборе кредита не стоит ориентироваться только на процентную ставку. Необходимо оценить полную стоимость кредита, в которую могут входить комиссии, страховые платежи, расходы на оценку имущества, собственный взнос.

Не менее важно еще до подписания договора уточнить график погашения, возможность досрочного возврата кредита и условия, при которых могут меняться ежемесячные платежи.

Если кредит нужен для открытия собственного дела, эксперт рекомендует не пытаться сразу брать на себя большую долговую нагрузку.

Кредит должен помогать бизнесу расти, а не превращаться в постоянный источник стресса. Лучше начать с меньшего объема финансирования, проверить бизнес-модель на практике и постепенно расширяться, чем сразу брать на себя чрезмерные обязательства,

– подчеркнул ветеран.

Таким образом, специалисты советуют ветеранам заранее готовиться к получению кредита, реалистично оценить свои финансовые возможности и внимательно изучить условия банка.

Напомним, ветераны также могут взять кредит на жилье по программе "еОселя". Для них действует льготная ставка 3% годовых в течение первых 10 лет и 6% годовых еще на 10 лет.