Какой будет ставка и первоначальный взнос по программе "еОселя" для ветеранов

Для ветеранов по программе "еОселя" будет действовать льготная ставка 3% годовых в течение первых 10 лет и 6% годовых еще на 10 лет, сообщило "Укрфинжилье".

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Первый взнос составляет 20% от стоимости жилья. Для молодых заемщиков условия будут более мягкими: если ветерану до 25 лет, первый взнос составляет 10%.

Какое жилье можно будет приобрести по программе

По общему правилу "еОселя" ориентирована на новое жилье. В большинстве областей ветераны смогут купить квартиру или дом, введенные в эксплуатацию не более чем 3 года назад.

В целом мы ориентируемся на первичный рынок. Это до трех лет, но есть пять областей – Харьковская, Черниговская, Сумская, Запорожская, Херсонская, – где ветераны и все льготные категории могут приобрести жилье возрастом до 20 лет,

– рассказала директор департамента развития бизнеса ЧАО "Укрфинжилье" Надежда Агре.

Также ветераны смогут выбрать жилье на этапе строительства, но только среди объектов, аккредитованных в программе.

Отдельный вариант предусмотрен для ветеранов со статусом ВПЛ. Если человек участвует в программе именно как ВПЛ, он может выбрать жилье на вторичном рынке возрастом до 20 лет. Такой сценарий позволяет купить готовую квартиру или дом с ремонтом и быстрее переехать.

После 17 июля условия будут отслеживаться по обращениям ветеранов. Если в отдельных регионах будут возникать системные проблемы, в частности из-за требований к возрасту жилья, правила могут быть пересмотрены.

Какие программы можно совместить с "еОселью"

Программу "еОселя" для ветеранов можно сочетать с дополнительной поддержкой. Часть расходов может покрыть поддержка от Минсоцполитики. Если жилье стоит до 2 миллионов гривен, государство компенсирует 420 тысяч гривен первого взноса.

Также предусмотрена компенсация до 150 тысяч гривен платежей за первый год кредитования и до 40 тысяч гривен расходов на оформление кредитного договора, в частности банковских и нотариальных сборов.

Для получения такой поддержки действуют несколько условий. У ветерана и его семьи не должно быть жилья на подконтрольной Украине территории. Также человек не должен был продавать жилье на подконтрольной территории в течение последних 36 месяцев. Стоимость жилья не должна превышать 2 миллиона гривен.

Как изменились нормы площади жилья по программе "еОселя"

В программе "єОселя" обновили нормы площади жилья, которое можно приобрести по льготной ипотеке. Новые пределы отдельно определили для квартир и жилых домов, а доступная площадь будет зависеть от количества человек в семье.