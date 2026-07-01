Чем жилищный ваучер отличается от жилищного сертификата

Как отличить жилищный сертификат от ваучера, рассказали в "Дии".

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Жилищный сертификат "єВідновлення" получают владельцы жилья, которое было уничтожено в результате войны. Это электронный документ, который можно использовать для покупки квартиры или дома. Также сертификат можно направить на первоначальный взнос по программе "єОселя".

Чтобы получить сертификат, необходимо подать заявление через приложение "Дия". После этого комиссия проверяет информацию, определяет размер компенсации, а после положительного решения документ появляется в приложении. Перед покупкой нового жилья владелец должен прекратить право собственности на разрушенный объект. Сертификат действует 5 лет.

Жилищный ваучер предназначен для другой ситуации. Его могут получить ветераны, ветеранки и люди с инвалидностью вследствие войны, имеющие статус ВПЛ и выехавшие с временно оккупированных территорий. Также программа распространяется на людей, получивших статус ВПЛ еще во время АТО или ООС.

Ваучер предусматривает сумму до 2 миллионов гривен. Эту сумму можно использовать на покупку жилья, инвестирование в новостройку, первый взнос по ипотеке или ее погашение. Средства не выдаются наличными – их перечисляют продавцу жилья или банку.

Для получения ваучера не требуется обследовать жилье на временно оккупированной территории, делать фотофиксацию, оценивать убытки или отказываться от права собственности. Он компенсирует не утрату права собственности, а невозможность вернуться домой сейчас.

Можно ли совместить жилищный ваучер и сертификат "еВосстановление"

Одновременно воспользоваться жилищным сертификатом и жилищным ваучером нельзя. Если у человека есть действующее заявление или он уже получает компенсацию по программе "еВосстановление", жилищный ваучер для него недоступен.

Чтобы подать заявку на ваучер, сначала нужно прекратить участие в программе "еВосстановление". В то же время несколько жилищных ваучеров можно объединить, если в одной семье несколько ветеранов или ветеранок со статусом ВПЛ имеют право на такую поддержку. В таком случае их можно направить на покупку одного жилья.

Кто теперь не сможет получить жилищный ваучер

С 1 августа вступят в силу изменения в правилах предоставления жилищных ваучеров. Жилищные ваучеры больше не будут предоставляться ВПЛ, которые уже являются участниками программы "єОселя". Также поддержку не смогут получить переселенцы, которые уже воспользовались льготами по ипотеке в рамках этой программы.