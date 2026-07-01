Чим житловий ваучер відрізняється від житлового сертифіката

Як відрізнити житловий сертифікат від ваучера, розповіли у Дії.

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Житловий сертифікат "єВідновлення" отримують власники житла, яке було знищене через війну. Це електронний документ, який можна використати для купівлі квартири чи будинку. Також сертифікат дозволено спрямувати на перший внесок за програмою "єОселя".

Щоб отримати сертифікат, потрібно подати заяву через Дію. Після цього комісія перевіряє інформацію, визначає розмір компенсації, а після позитивного рішення документ з'являється в застосунку. Перед купівлею нового житла власник має припинити право власності на зруйнований об'єкт. Сертифікат діє 5 років.

Житловий ваучер призначений для іншої ситуації. Його можуть отримати ветерани, ветеранки та люди з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО і виїхали з тимчасово окупованих територій. Також програма стосується людей, які отримали статус ВПО ще під час АТО або ООС.

Ваучер передбачає до 2 мільйонів гривень. Суму можна використати на купівлю житла, інвестування в новобудову, перший внесок за іпотекою або її погашення. Кошти не видають готівкою – їх перераховують продавцю житла або банку.

Для ваучера не потрібно обстежувати житло на тимчасово окупованій території, робити фотофіксацію, оцінювати збитки чи відмовлятися від права власності. Він компенсує не втрату права власності, а неможливість повернутися додому зараз.

Чи можна поєднати житловий ваучер і сертифікат "єВідновлення"

Одночасно скористатися житловим сертифікатом і житловим ваучером не можна. Якщо людина має активну заяву або вже отримує компенсацію за "єВідновленням", житловий ваучер для неї недоступний.

Щоб податися на ваучер, спершу потрібно припинити участь у "єВідновленні". Водночас кілька житлових ваучерів можна об'єднати, якщо в одній родині кілька ветеранів або ветеранок зі статусом ВПО мають право на таку підтримку. У такому разі їх можна спрямувати на купівлю одного житла.

Хто тепер не зможе отримати житловий ваучер

З 1 серпня набудуть чинності зміни до правил надання житлових ваучерів. Житлові ваучери більше не надаватимуть ВПО, які вже є учасниками програми "єОселя". Також підтримку не зможуть отримати переселенці, які вже скористалися пільгами на іпотеку за цією програмою.