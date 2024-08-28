Как получить льготу на кредит

Для этого необходимо обратиться в свой банк с письменным уведомлением о прохождении военной службы и предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Читайте также Какие льготы имеют мобилизованные военнослужащие в Украине

Также военные могут подать заявление на реструктуризацию долга. Льгота распространяется только на потребительские кредиты и не касается займов на жилье или автомобили.

Чтобы получить кредитные льготы, военнослужащему нужно подать в свой банк письменное уведомление о прохождении военной службы. Для подтверждения этого необходимо предоставить один из следующих документов:

Военный билет (первая страница с личными данными и последняя с отметкой о призыве).

Приказ или выписку из приказа, выданные ТЦК и СП или воинской частью.

Письмо или справку, выданные соответствующими органами.

Уведомление о мобилизации (не повестка).

Обратите внимание! Обращение в банк нужно подавать лично, но в некоторых случаях это можно сделать через близких родственников, представителей или с помощью адвокатов на основании доверенности.