Льготы для мобилизованных
Мобилизованные граждане получают все права и льготы, которые предоставляются военнослужащим Вооруженных Сил Украины в соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе" и Законом "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей".
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Эти льготы являются такими же, как и для других военнослужащих ВСУ.
Мобилизованным военнослужащим выплачивается ежемесячное денежное обеспечение, а также дополнительно 30 тысяч гривен во время военного положения и 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях.
Обратите внимание! В случае гибели мобилизованного во время боевых действий, его родные получают единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен.
Отпуска для мобилизованных
Закон определяет следующие правила относительно отпусков мобилизованных военнослужащих:
- По семейным обстоятельствам предоставляется отпуск до 10 календарных дней.
- Отпуск по состоянию здоровья предоставляется в случае болезни или лечения после ранения.
Другие права мобилизованных военнослужащих
- Получение медицинской помощи в военных госпиталях.
- Сохранение места работы и заработной платы.
- Освобождение от уплаты единого социального взноса.
- Возможность продолжать предпринимательскую деятельность.
- Зачисление времени службы в страховой и трудовой стаж.
- Выплата военной пенсии во время службы.
- Освобождение от штрафов по кредитам.