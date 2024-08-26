Льготы для мобилизованных

Мобилизованные граждане получают все права и льготы, которые предоставляются военнослужащим Вооруженных Сил Украины в соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе" и Законом "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей".

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Эти льготы являются такими же, как и для других военнослужащих ВСУ.

Мобилизованным военнослужащим выплачивается ежемесячное денежное обеспечение, а также дополнительно 30 тысяч гривен во время военного положения и 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях.

Обратите внимание! В случае гибели мобилизованного во время боевых действий, его родные получают единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен.

Отпуска для мобилизованных

Закон определяет следующие правила относительно отпусков мобилизованных военнослужащих:

По семейным обстоятельствам предоставляется отпуск до 10 календарных дней.

Отпуск по состоянию здоровья предоставляется в случае болезни или лечения после ранения.

Другие права мобилизованных военнослужащих