Пільги для мобілізованих

Мобілізовані громадяни отримують усі права та пільги, які надаються військовослужбовцям Збройних Сил України відповідно до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" та Закону "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".

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Ці пільги є такими ж, як і для інших військовослужбовців ЗСУ.

Мобілізованим військовослужбовцям виплачується щомісячне грошове забезпечення, а також додатково 30 тисяч гривень під час воєнного стану і 100 тисяч гривень за участь у бойових діях.

Зауважте! У разі загибелі мобілізованого під час бойових дій, його рідні отримують одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Відпустки для мобілізованих

Закон визначає такі правила щодо відпусток мобілізованих військовослужбовців:

За сімейними обставинами надається відпустка до 10 календарних днів.

Відпустка за станом здоров'я надається у разі хвороби або лікування після поранення.

Інші права мобілізованих