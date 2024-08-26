Пільги для мобілізованих
Мобілізовані громадяни отримують усі права та пільги, які надаються військовослужбовцям Збройних Сил України відповідно до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" та Закону "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".
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Ці пільги є такими ж, як і для інших військовослужбовців ЗСУ.
Мобілізованим військовослужбовцям виплачується щомісячне грошове забезпечення, а також додатково 30 тисяч гривень під час воєнного стану і 100 тисяч гривень за участь у бойових діях.
Зауважте! У разі загибелі мобілізованого під час бойових дій, його рідні отримують одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.
Відпустки для мобілізованих
Закон визначає такі правила щодо відпусток мобілізованих військовослужбовців:
- За сімейними обставинами надається відпустка до 10 календарних днів.
- Відпустка за станом здоров'я надається у разі хвороби або лікування після поранення.
Інші права мобілізованих
- Отримання медичної допомоги у військових госпіталях.
- Збереження місця роботи та заробітної плати.
- Звільнення від сплати єдиного соціального внеску.
- Можливість продовжувати підприємницьку діяльність.
- Зарахування часу служби до страхового та трудового стажу.
- Виплата військової пенсії під час служби.
- Звільнення від штрафів за кредитами.