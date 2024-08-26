5 видів пільг для пенсіонерів

В Україні система пільг для людей похилого віку охоплює різноманітні аспекти, включаючи фінансову підтримку, транспортні послуги та житлові умови.

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Однак, не всі пенсіонери знають про 5 найпопулярніших пільг та послуг, які вони можуть отримати безплатно або зі значною знижкою: