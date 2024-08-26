5 видов льгот для пенсионеров
В Украине система льгот для пожилых людей охватывает различные аспекты, включая финансовую поддержку, транспортные услуги и жилищные условия.
Читайте также: Мобилизация пенсионеров: кто может быть освобожден от военной службы
Однако, не все пенсионеры знают о 5 самых популярных льготах и услугах, которые они могут получить бесплатно или со значительной скидкой:
- Для пенсионеров установлен бесплатный проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах. Они также могут бесплатно пользоваться пригородными поездами при условии предъявления пенсионного удостоверения.
- Жители сельской местности, которые работают в сферах культуры, медицины или образования, освобождаются от уплаты жилищно-коммунальных услуг.
- Все пенсионеры имеют возможность получить бесплатную юридическую помощь или воспользоваться ею со значительной скидкой.
- Пенсионеры могут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
- Сейчас пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога.