5 видов льгот для пенсионеров

В Украине система льгот для пожилых людей охватывает различные аспекты, включая финансовую поддержку, транспортные услуги и жилищные условия.

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Однако, не все пенсионеры знают о 5 самых популярных льготах и услугах, которые они могут получить бесплатно или со значительной скидкой:

  1. Для пенсионеров установлен бесплатный проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах. Они также могут бесплатно пользоваться пригородными поездами при условии предъявления пенсионного удостоверения.
  2. Жители сельской местности, которые работают в сферах культуры, медицины или образования, освобождаются от уплаты жилищно-коммунальных услуг.
  3. Все пенсионеры имеют возможность получить бесплатную юридическую помощь или воспользоваться ею со значительной скидкой.
  4. Пенсионеры могут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
  5. Сейчас пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога.