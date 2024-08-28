Як отримати пільгу на кредит

Для цього необхідно звернутися до свого банку з письмовим повідомленням про проходження військової служби та надати відповідні підтверджуючі документи.

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Також військові можуть подати заяву на реструктуризацію боргу. Пільга поширюється лише на споживчі кредити й не стосується позик на житло чи автомобілі.

Щоб отримати кредитні пільги, військовослужбовцю потрібно подати до свого банку письмове повідомлення про проходження військової служби. Для підтвердження цього необхідно надати один із таких документів:

Військовий квиток (перша сторінка з особистими даними та остання з відміткою про призов).

Наказ або виписку з наказу, видані ТЦК і СП або військовою частиною.

Лист або довідку, видані відповідними органами.

Повідомлення про мобілізацію (не повістка).

Зауважте! Звернення до банку потрібно подавати особисто, але в деяких випадках це можна зробити через близьких родичів, представників або за допомогою адвокатів на підставі довіреності.