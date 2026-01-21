90 мільярдів вже на горизонті: в ЄС ухвалили важливе рішення для України

Кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки отримав "зелене світло". У середу, 21 січня, Європарламент ухвалив пропозицію Ради ЄС про заснування позики на основі розширеної співпраці.

Яке рішення ухвалив Європарламент?

Остаточно рішення щодо кредиту набере чинності після формального затвердження представниками Ради Євросоюзу, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Європарламент своїм рішенням дозволяє застосувати механізм розширеної співпраці, щоб надати Україні кредит у 90 мільярдів на наступні два роки, використовуючи запозичення ЄС на ринках капіталу. При цьому для забезпечення позики використають резерви європейського бюджету.

У рішенні наголошується, що використання ресурсів ЄС для гарантування цього кредиту жодним чином не вплине на фінансові трьох країн блоку:

Чехії;

Словаччини;

та Угорщини.

Водночас документ обґрунтовує надання кредиту Києву. Як зазначається, фінансова допомога Україні пом'якшить наслідки дій Росії на Євросоюз, його безпеку та економіку. Адже вони могли б бути значно серйознішими, якби Україна не отримала кошти, необхідні для продовження воєнних дій.

Поразка України збільшила б ризик агресії Росії проти однієї з держав-членів або країни в сусідстві з Україною, включаючи країни-кандидати, і мала б прямі та непрямі наслідки для безпекової та економічної ситуації в Союзі,

– підкреслили в Європарламенті.

Важливо! У рішенні йдеться, що виділення фінансової допомоги ЄС має відбутися не пізніше другого кварталу 2026 року., оскільки цього вимагає фінансова ситуація в Україні.

Що відомо про кредит у 90 мільярдів?

У середині грудня 2025 року європейські лідери після довгих дискусій на саміті Євроради зрештою погодили кредит Україні, про що повідомив її голова Антоніу Кошта.

Ми маємо угоду. Рішення про 90 мільярдів євро підтримки Україні на 2026 – 2027 роки схвалено. Ми обіцяли – ми виконали,

– заначив Кошта.

Кредит нададуть "під 0%". При цьому Києву не доведеться повертати позику, доки Росія не компенсує завдані війною збитки.

Зауважте! Фінансові потреби України на наступні два роки оцінюють у 137 мільярдів євро. Тобто кредит від Євросоюзу наразі зможе покрити дві третини цих потреб.

Куди використають 90 мільярдів?