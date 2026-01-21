90 миллиардов уже на горизонте: в ЕС приняли важное решение для Украины
- Европарламент принял решение о предоставлении Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы, используя заимствования ЕС на рынках капитала.
- Кредит обеспечивается резервами европейского бюджета и не повлияет на финансовые трех стран ЕС.
Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026 –2027 годы получил "зеленый свет". В среду, 21 января, Европарламент принял предложение Совета ЕС об учреждении займа на основе расширенного сотрудничества.
Какое решение принял Европарламент?
Окончательно решение по кредиту вступит в силу после формального утверждения представителями Совета Евросоюза, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Смотрите также Под угрозой поставок оружия: в Европе спорят о помощи Украине из-за США
Европарламент своим решением позволяет применить механизм расширенного сотрудничества, чтобы предоставить Украине кредит в 90 миллиардов на следующие два года, используя заимствования ЕС на рынках капитала. При этом для обеспечения займа используют резервы европейского бюджета.
В решении отмечается, что использование ресурсов ЕС для гарантирования этого кредита никоим образом не повлияет на финансовые трех стран блока:
- Чехии;
- Словакии;
- и Венгрии.
В то же время документ обосновывает предоставление кредита Киеву. Как отмечается, финансовая помощь Украине смягчит последствия действий России на Евросоюз, его безопасность и экономику. Ведь они могли бы быть значительно серьезнее, если бы Украина не получила средства, необходимые для продолжения военных действий.
Поражение Украины увеличило бы риск агрессии России против одного из государств-членов или страны в соседстве с Украиной, включая страны-кандидаты, и имело бы прямые и косвенные последствия для безопасности и экономической ситуации в Союзе,
– подчеркнули в Европарламенте.
Важно! В решении говорится, что выделение финансовой помощи ЕС должно состояться не позднее второго квартала 2026 года., поскольку этого требует финансовая ситуация в Украине.
Что известно о кредите в 90 миллиардов?
В середине декабря 2025 года европейские лидеры после долгих дискуссий на саммите Евросовета в конце концов согласовали кредит Украине, о чем сообщил ее председатель Антониу Кошта.
Мы имеем соглашение. Решение о 90 миллиардах евро поддержки Украины на 2026 – 2027 годы одобрено. Мы обещали – мы выполнили,
– отметил Кошта.
Кредит предоставят "под 0%". При этом Киеву не придется возвращать заем, пока Россия не компенсирует нанесенный войной ущерб.
Заметьте! Финансовые потребности Украины на следующие два года оценивают в 137 миллиардов евро. То есть кредит от Евросоюза сейчас сможет покрыть две трети этих потребностей.
Куда используют 90 миллиардов?
Недавно Еврокомиссия представила юридическое предложение по использования кредита объемом 90 миллиардов евро. Предложенный механизм предусматривает разделение финансирования на два направления: часть средств пойдет на поддержку государственного бюджета, другая – на нужды обороны.
В частности, 30 миллиардов евро планируют направить на бюджетную стабильность и реализацию реформ, необходимых для модернизации страны и ее движения к членству в ЕС.
Еще 60 миллиардов должны обеспечить финансирование оборонных потребностей Украины, включая закупку необходимого оборудования прежде всего в Украине, странах Евросоюза и ЕЭП/ЕАСТ.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что оборонная часть кредита не только усилит способность Украины к защите, но и станет мощным стимулом для развития европейской и украинской оборонной промышленности.