Українське місто отримає гроші від ЄС: мільйони євро спрямують на відновлення теплопостачання

Кредит у розмірі до 15 мільйонів євро буде надано місту Харків в Україні. Гроші спрямують для фінансування закупівлі розподілених, стійких до ризиків об'єктів генерації теплової та електричної енергії.

Що відомо про гроші для Харкова

Метою фінансування є відновлення теплопостачання житлових, громадських та інших будівель після критичних пошкоджень найбільшої міської теплоелектроцентралі в межах проєкту, про що йдеться на сайті ЄБРР.

Читайте також Нова суперечка в ЄС: Польща виступила проти передачі Україні 6,6 мільярда євро

Кредит є частиною ширшого пакета фінансування, який також передбачає інвестиційний грант від ЄС у розмірі 17 мільйонів євро.

З огляду на ризики, спричинені війною, кредит також буде забезпечений частковою гарантією від ЄС на основі механізму покриття ризику перших збитків,

– йдеться на сайті.

Зверніть увагу! Наразі проєкт перебуває на етапі опрацювання та очікує остаточного розгляду.

Згідно з інформацією, кошти кредиту та гранту ЄС будуть спрямовані на придбання до 22 малих та середніх модульних газових котелень разом із когенераційними установками, а також п'яти малих когенераційних установок для вже наявних котелень.

Реалізація проєкту дозволить відновити послуги централізованого теплопостачання, які були порушені в лютому 2026 року після критичного пошкодження Харківської теплоелектроцентралі №5 (ТЕЦ-5).

На сайті також вказано, що основна мета цього проєкту – це сприяти соціальній інклюзивності шляхом відновлення доступу до життєво необхідних послуг централізованого теплопостачання для широкого кола та вразливих категорій населення.

Серед отримувачів допомоги:

близько 99 300 мешканців;

понад 16 500 внутрішньо переміщених осіб;

23 заклади освіти;

7 медичних установ.

Відновлення відбуватиметься за принципом "відбудувати краще, ніж було",

– наголосили у ЄБРР.

Зверніть увагу! Перевірка підтвердила, що проєкт розроблено відповідно до вимог ЄБРР, а місто Харків має достатній потенціал для його реалізації та вже отримало практичний досвід під час впровадження аналогічних проєктів в інших постраждалих районах.

Що ще відомо про опалювальний сезон

Нагадаємо, що українцям планують по-новому перераховувати комунальні платіжки за опалення та гарячу воду. Мова йде про ситуації, коли через російські атаки по енергетичній або комунальній інфраструктурі люди залишалися без тепла чи гарячої води. Також перерахунок можливий, якщо українці отримували послуги неналежної якості. В уряді заявили, що люди не повинні платити повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки послуги надавалися з перебоями або неякісно.

Крім того, у Києві людям почали надходити платіжки за теплопостачання. При чому, йдеться про місяць січень. У "Київтеплоенерго" пояснили, що платіжки надходять лише зараз, бо взимку на це потрібні були додаткові регулювання. Але кияни масово повідомляють, що сплатили за опалення ще взимку.

Юлія Свириденко ж пояснила, що рахунок має бути нульовим, якщо послуга не надається. Вона запевнила, що передасть доручення розібратися в ситуації віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі.