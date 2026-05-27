Є дата, – Зеленський заявив про домовленість щодо першого траншу від ЄС

Володимир Зеленський поспілкувався з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили зміцнення української ППО, а також кредит на 90 мільярдів євро.

Коли Україна отримає перші гроші

Деталі президент розповів у телеграм-каналі в середу, 27 травня. За його словами, вже є конкретна дата першого траншу.

Зеленський наголосив – важливо, аби перший транш із європейського пакета підтримки надійшов якнайшвидше.

Є дата – сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися,

– написав гарант держави.

Зауважте! ЗМІ писали, що перші 9 мільярдів можуть надійти в червні. Гроші нібито планують використати для покриття нагальних бюджетних потреб та посилення оборони, зокрема зарплат військовим та закупівлі дронів. Україна та ЄС уже узгодили спеціальний Меморандум про взаєморозуміння.

Окрім того, темою розмови з очільницею Єврокомісії став шлях до членства в ЄС. Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів та сподівається, що перший із них (Fundamentals) вдасться запустити вже в червні.

Нагадаємо, такі наміри Зеленський озвучував і раніше – ще на початку травня під час зустрічі із президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Однак в ексклюзивному коментарі 24 Каналу підприємець і співзасновник ініціативи Get Ready for Europe Олів'є Віллокс зауважив, що ухвалити відповідний закон недостатньо, європейці хочуть бачити докази на місцях.

Що Україна робить для євроінтеграції