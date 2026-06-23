ЗМІ дізналися, коли Україна отримає перший транш з кредиту ЄС на 90 мільярдів євро

Перший транш макрофінансової допомоги, а саме бюджетної частини з 90 мільярдів кредиту ЄС, Київ може отримати вже незабаром. Це нібито станеться під час Конференції з відновлення України в польському місті Гданськ.

Яка дата та сума першого траншу

Рішення про це ухвалили ще минулого тижня. Деталі "Європейській правді" повідомив на умовах анонімності обізнаний з процесами європейський посадовець.

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Йдеться про 3,2 мільярда євро, які надійдуть уже 25 – 26 червня, тобто транш спеціально приурочили до конференції в Польщі.

Натомість наступну частину в розмірі 5,9 мільярда євро, призначену вже для підтримки української армії, Київ мав би отримати також до кінця червня, припустила джерело.

Зауважте, що саме про таку суму раніше говорили в Єврокомісії, де протягом першого місяця літа загалом планували переказати 9,1 мільярда євро. Щоправда, для цього наприкінці травня довелося зробити низку підготовчих кроків, зокрема Верховна Рада схвалила Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду.

До слова, протягом 2026 року Україна сподівається отримати половину кредиту, тобто 45 мільярдів євро. Бюджетна частина буде меншою – лише 16,7 мільярда євро з них, тоді як на потреби війська спрямують решту – до 28,3 мільярда євро.

Відзначимо, що позитивний ефект для економіки створює вже сам факт очікуваного надходження коштів. Зокрема, така допомога дозволяє фінансувати дефіцит бюджету та підтримувати достатній рівень міжнародних резервів, що є чинником стабільності валютного ринку. Такі перспективи Нацбанк врахував напередодні, ухваливши рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

Наприклад, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий також раніше зазначав, що серед гравців ринку наразі панує певний "стриманий оптимізм". Його підтримують прогнози щодо своєчасного отримання запланованих обсягів міжнародного фінансування.