Какова дата и сумма первого транша

Решение об этом было принято еще на прошлой неделе. Детали "Европейской правде" сообщил на условиях анонимности осведомленный о процессах европейский чиновник.

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Речь идет о 3,2 миллиарда евро, которые поступят уже 25 – 26 июня, то есть транш специально приурочили к конференции в Польше.

В свою очередь, следующую часть в размере 5,9 миллиарда евро, предназначенную уже для поддержки украинской армии, Киев должен получить также до конца июня, предположил источник.

Обратите внимание, что именно о такой сумме ранее говорили в Еврокомиссии, где в течение первого месяца лета в целом планировали перечислить 9,1 миллиарда евро. Правда, для этого в конце мая пришлось предпринять ряд подготовительных шагов, в частности Верховная Рада одобрила Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение.

К слову, в течение 2026 года Украина надеется получить половину кредита, то есть 45 миллиардов евро. Бюджетная часть будет меньше — всего 16,7 миллиарда евро из них, тогда как на нужды армии направят остальную сумму — до 28,3 миллиарда евро.

Отметим, что положительный эффект для экономики создает уже сам факт ожидаемого поступления средств. В частности, такая помощь позволяет финансировать дефицит бюджета и поддерживать достаточный уровень международных резервов, что является фактором стабильности валютного рынка. Такие перспективы Нацбанк учел накануне, приняв решение оставить учетную ставку на уровне 15%.

Например, в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой также ранее отмечал, что среди участников рынка сейчас царит определенный "сдержанный оптимизм". Его подкрепляют прогнозы относительно своевременного получения запланированных объемов международного финансирования.