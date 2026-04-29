Гроші на оборону на підході: фон дер Ляєн розповіла, куди підуть перші 6 мільярдів

Україна отримає перший оборонний транш із кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро вже у другому кварталі цього року. Він призначений для розвитку українських дронів.

Скільки Україна отримає від ЄС на дрони?

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у середу, 29 квітня, на засіданні Європейського парламенту, пише ЄП.

Очільниця Єврокомісії ще раз наголосила, що ЄС виконав свою обіцянку надати Києву кредит на 90 мільярдів євро так чи інакше.

Тепер ми виконали цю обіцянку. Ми виплатимо перший транш у розмірі 45 мільярдів євро за 2026 рік, ще цього кварталу,

– зауважила фон дер Ляєн.

Чиновниця нагадала, що кредит призначений для підтримки фінансових спроможностей та обороноздатності України. Причому дві третини від суми підуть саме на оборону.

За словами фон дер Ляєн, обсяг першого оборонного траншу складе 6 мільярдів євро.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії У той час як Росія посилює свою агресію, Європа посилює нашу підтримку України. Перший оборонний пакет буде стосуватися дронів з України для України, вартістю близько 6 мільярдів євро.

Окрім того, президентка Комісії підкреслила, що Євросоюз продовжить підтримувати "хоробрий український народ та Збройні сили" України.

Нагадаємо! 23 квітня після двох місяців зволікань Євросоюз зрештою погодив кредит для України на суму 90 мільярдів євро. Він розрахований на 2026 – 2027 роки. Цю позику ЄС мав намір остаточно затвердити ще у лютому, але кошти заблокувала Угорщина. Її прем'єр Віктор Орбан вимагав відновити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба", пошкодженим російськими атаками, і доти відмовлявся поступатися.

Куди Україна хоче спрямувати кредит?

За правилами, погодженими ЄС, у 2026 році Україна має отримати половину кредиту – 45 мільярдів євро.

На посилення обороноздатності української армії з цієї суми спрямують 28,3 мільярда євро.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні на засіданні Європейської ради зазначив, що кошти кредиту передусім підуть на закупівлю озброєння, зокрема, для систем ППО.

Дякую всім європейським лідерам за європейський пакет підтримки України. Це справді допоможе,

– підкреслив глава держави.

За інформацією видання The Telegraph, оборонні кошти кредиту Київ має намір витратити:

на американські системи ППО Patriot;

британські ракети Storm Shadow;

українські безпілотні технології;

та інше озброєння.

Україні потрібне все з цього списку. Завжди залишатиметься потреба в танках і мобільній вогневій потужності. Також потрібні засоби далекобійного ураження – саме тут важливі Storm Shadow та інші сучасні системи,

– упевнений Джордж Баррос з Інституту вивчення війни (ISW)

Важливо! Україні не потрібно буде повертати кошти ЄС, якщо Росія не виплатить репарацій за заподіяну шкоду. Як пояснив у коментарі 24 Каналу економіст Сергій Фурса, ЄС змушений був обрати таку форму позики замість більш вигідного репараційного кредиту із заморожених російських активів. Адже з одного боку на європейців тиснула Москва, а з іншого – Вашингтон.

Чому кредиту на 90 мільярдів може бути замало?

Через опір Угорщини Євросоюзу важко було ухвалити кредит Україні на 90 мільярдів євро. Однак аналітики попереджають, що й цих коштів може бути замало.

За інформацією видання The Wall Street Journal, у Брюсселі вже побоюються, що ЄС доведеться повертатися до питання фінансування України вже наступного року, а не у 2028-му, як планували раніше,.

Річ у тім, що дефіцит українського фінансування на 2027 рік збільшився від моменту початкового планування кредиту. Тепер на бюджетні потреби України, ймовірно, знадобиться додатково ще 19 мільярдів євро.