Спишуть кредит повністю: кому можуть анулювати заборгованість

Банки можуть анулювати заборгованість по кредиту на житло, якщо воно було зруйноване в ході бойових дій. Проте є певні умови.

Кредит на житло

Кредит можуть списати, якщо у людини не було боргів по ньому до 23 лютого 2022 року, сказали в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає 24 Канал.

Читайте також Як зміниться економіка України у 2024 році

Площа знищеної домівки має не перевищувати наступні розміри:

квартири – 140 квадратних метрів;

приватного будинку – 250 квадратних метрів.

Якщо умови виконані, необхідно зібрати відповідні документи і передати їх в банк. Якщо позитивне рішення приймуть, держава компенсує кошти.

З 2022 року банки не можуть нараховувати українцям штрафи за несплату кредиту та підвищувати відсоток позики. Так триватиме увесь воєнний стан та 30 днів після нього.

Проте не варто забувати, що борг по кредиту все одно накопичується і його доведеться погасити після війни.