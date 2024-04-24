Кредит на житло
Кредит можуть списати, якщо у людини не було боргів по ньому до 23 лютого 2022 року, сказали в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає 24 Канал.
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Площа знищеної домівки має не перевищувати наступні розміри:
- квартири – 140 квадратних метрів;
- приватного будинку – 250 квадратних метрів.
Якщо умови виконані, необхідно зібрати відповідні документи і передати їх в банк. Якщо позитивне рішення приймуть, держава компенсує кошти.
Проте не варто забувати, що борг по кредиту все одно накопичується і його доведеться погасити після війни.