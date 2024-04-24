Кредит на жилье
Кредит могут списать, если у человека не было долгов по нему до 23 февраля 2022 года, сказали в эфире телеканала "Мы – Украина", передает 24 Канал.
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Площадь уничтоженного дома не должна превышать следующие размеры:
- квартиры – 140 квадратных метров;
- частного дома – 250 квадратных метров.
Если условия выполнены, необходимо собрать соответствующие документы и передать их в банк. Если положительное решение примут, государство компенсирует средства.
Однако не стоит забывать, что долг по кредиту все равно накапливается и его придется погасить после войны.