Українці все частіше почали брати кредити. Станом на початок серпня 2025 року громадяни та бізнес позичили 1,23 трильйона гривень кредитів позичили українці.

Що відомо про кредитування в Україні?

Про це свідчать дані Національного банку України, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Читайте також В Україні оновили умови програми "Кредит для молоді": як отримати власне житло

Це на 15% більше, ніж на той самий період торік, та на 26% більше, ніж до початку повномасштабної,

– зазначають у матеріалі.

Основним позичальником є бізнес – 74%. Однак найшвидше зростають кредити звичайних людей – це +22% за рік.

Водночас сума депозитів у 2,3 раза більша за суму кредитів. Понад третина цих депозитів – у валюті.

Зокрема 1,23 трильйона гривень кредитів видано фінансовими установами станом на початок серпня цього року. Це на 15% більше, ніж рік тому, й на 26% більше, ніж до початку повномасштабної.

Переважно, гроші позичав бізнес. Йдеться про 909,3 мільярда гривень (74%), тоді як на громадян припадає 316,1 мільярда гривень. При цьому обсяг кредитів для українців збільшився на 22% за рік, тоді як для компаній – лише на 13%.

Як повномасштабна війна вплинула на кредити? Після початку повномасштабного вторгнення фінансові установи різко скоротили кредитування, а частка проблемних кредитів зросла. Так, у квітні 2023 року кредитний портфель населення становив лише 205,4 млрд грн. Проте вже з літа 2023 року ситуація стабілізувалась. У результаті за два роки кредитування українців зросло у півтора раза, а для бізнесу – на чверть.

Цікаво! Здебільшого беруть кредити у гривні: 97% кредитів людей та 72% – бізнесу.

Чи надають в Україні пільгові кредити для бізнесу?

З початку 2025 року бізнес залучив 17,2 тисячі пільгових кредитів на загальну суму понад 52 мільярдів гривень. Зокрема найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, сільському господарстві, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Зверніть увагу! Найбільші обсяги кредитування припадають на Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області.

Хто з бізнесу найбільше бере кредити в Україні?