Украинцы все чаще начали брать кредиты. По состоянию на начало августа 2025 года граждане и бизнес заняли 1,23 триллиона гривен кредитов заняли украинцы.

Что известно о кредитовании в Украине?

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Это на 15% больше, чем на тот же период в прошлом году, и на 26% больше, чем до начала полномасштабной,

– отмечают в материале.

Основным заемщиком является бизнес – 74%. Однако быстрее всего растут кредиты обычных людей – это +22% за год.

В то же время сумма депозитов в 2,3 раза больше суммы кредитов. Более трети этих депозитов – в валюте.

Преимущественно, деньги занимал деньги в долг бизнес. Речь идет о 909,3 миллиарда гривен (74%), тогда как на граждан приходится 316,1 миллиарда гривен. При этом объем кредитов для украинцев увеличился на 22% за год, тогда как для компаний – лишь на 13%.

Как полномасштабная война повлияла на кредиты? После начала полномасштабного вторжения финансовые учреждения резко сократили кредитование, а доля проблемных кредитов выросла. Так, в апреле 2023 года кредитный портфель населения составлял лишь 205,4 млрд грн. Однако уже с лета 2023 года ситуация стабилизировалась. В результате за два года кредитование украинцев выросло в полтора раза, а для бизнеса – на четверть.

Интересно! В основном берут кредиты в гривне: 97% кредитов людей и 72% – бизнеса.

Предоставляют ли в Украине льготные кредиты для бизнеса?

С начала 2025 года бизнес привлек 17,2 тысячи льготных кредитов на общую сумму более 52 миллиардов гривен. В частности чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере оптовой и розничной торговли.

Обратите внимание! Наибольшие объемы кредитования приходятся на Киев, Львовскую, Днепропетровскую, Киевскую и Харьковскую области.

Кто из бизнеса больше всего берет кредиты в Украине?