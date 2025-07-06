Попит на кредити росте: хто і навіщо найчастіше бере позики Україні
- Портфель банківських кредитів у реальному секторі української економіки на початок червня 2025 року збільшився на 10% у порівнянні з 2021 роком, а споживче кредитування зросло на 11% за пів року.
Найбільше кредити беруть малий і середній бізнес, тоді як кредитування великих компаній зросло лише на 4% у 2025 році.
Українська економіка поступово адаптується до умов війни. Кредитування зростає, як в реальному секторі, так в і сфері споживчих кредитів.
Як росте кредитування в Україні
На початок червня 2025 року портфель банківських кредитів у реальному секторі української економіки збільшився на 10% у порівнянні із довоєнним 2021 роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Фінансовий пульс".
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- Як показують дані НБУ, у червні кредитний портфель у реальному секторі за пів року зріс на 5,8% і досяг розміру понад 827 мільярдів гривень.
- Портфель позик фізичним особам, тобто споживче кредитування, у гривні за 6 місяців року збільшився на 11%.
За словами експертки Діляри Мустафаєвої, стрімкий ріст кредитування говорить про відновлення довіри та фінансової активності в Україні.
Україна має величезний простір для розвитку кредитування. І в бізнес-секторі, і серед населення ми бачимо, що боргове навантаження – поки що досить помірне. Це означає, що ринок ще далекий від насичення, і банки мають широкий маневр для розширення кредитної діяльності,
– говорить Мустафаєва.
Хто бере найбільше кредитів
На сьогодні найбільш активно користується можливостями кредитування в Україні малий та середній бізнес.
- Від початку 2025 року портфель кредитів малим компаніям збільшився на 11%, середньому – майже на 7%.
- Великі компанії кредитувалися менше – приріст склав лише 4% у 2025 році.
Саме сегмент малого і середнього бізнесу сьогодні є драйвером відновлення кредитування. І це логічно: великі корпорації мають інші джерела фінансування – єврооблігації, іноземні банки, міжнародні фонди,
– пояснює експертка.
Варто знати! За словами Мустафаєвої, середньостатистичний український банк навіть фізично не може видати кредит, який би задовольнив фінансові апетити великих підприємств.
Які кредити беруть прості українці
У порівнянні з європейським кредитне навантаження українців значно скромніше. Частка кредитів українським домогосподарствам складає лише 3,4% від ВВП країни, тоді як:
- у Польщі – 22,9%;
- в Німеччині – майже 50%;
- в Австрії – 43,9%;
- в Данії – понад 85%.
Зокрема, українці беруть такі позики:
- Найпопулярніші кредити – на придбання товарів, які складають основу гривневого портфеля банків. Вони зросли на 29% у порівнянні з довоєнним часом.
- Портфель іпотечних кредитів збільшився за 3 роки більш ніж у два рази.
- Водночас автокредитування зменшилося, хоча у 2025 році і демонструє певне відновлення.
Слід знати! На думку експертів, розвиток кредитування – це ключ до відновлення економіки. Однак необхідна державна підтримка, щоб активізувати процеси.