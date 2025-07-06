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6 липня, 17:12
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Попит на кредити росте: хто і навіщо найчастіше бере позики Україні

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Портфель банківських кредитів у реальному секторі української економіки на початок червня 2025 року збільшився на 10% у порівнянні з 2021 роком, а споживче кредитування зросло на 11% за пів року.

  • Найбільше кредити беруть малий і середній бізнес, тоді як кредитування великих компаній зросло лише на 4% у 2025 році.

     

Українська економіка поступово адаптується до умов війни. Кредитування зростає, як в реальному секторі, так в і сфері споживчих кредитів.

Як росте кредитування в Україні

На початок червня 2025 року портфель банківських кредитів у реальному секторі української економіки збільшився на 10% у порівнянні із довоєнним 2021 роком, повідомляє 24 Канал з  посиланням на "Фінансовий пульс"

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  • Як показують дані НБУ, у червні кредитний портфель у реальному секторі за пів року зріс на 5,8% і досяг розміру понад 827 мільярдів гривень.
  • Портфель позик фізичним особам, тобто споживче кредитування, у гривні за 6 місяців року збільшився на 11%. 

За словами експертки Діляри Мустафаєвої, стрімкий ріст кредитування говорить про відновлення довіри та фінансової активності в Україні. 

Україна має величезний простір для розвитку кредитування. І в бізнес-секторі, і серед населення ми бачимо, що боргове навантаження – поки що досить помірне. Це означає, що ринок ще далекий від насичення, і банки мають широкий маневр для розширення кредитної діяльності,
– говорить Мустафаєва. 

Хто бере найбільше кредитів 

На сьогодні найбільш активно користується можливостями кредитування в Україні малий та середній бізнес.

  • Від початку 2025 року портфель кредитів малим компаніям збільшився на 11%, середньому – майже на 7%.
  • Великі компанії кредитувалися менше – приріст склав лише 4% у 2025 році. 

Саме сегмент малого і середнього бізнесу сьогодні є драйвером відновлення кредитування. І це логічно: великі корпорації мають інші джерела фінансування – єврооблігації, іноземні банки, міжнародні фонди,
– пояснює експертка. 

Варто знати! За словами Мустафаєвої, середньостатистичний український банк навіть фізично не може видати кредит, який би задовольнив фінансові апетити великих підприємств. 

Які кредити беруть прості українці 

У порівнянні з європейським кредитне навантаження українців значно скромніше. Частка кредитів українським домогосподарствам складає лише 3,4% від ВВП країни, тоді як: 

  • у Польщі – 22,9%;
  • в Німеччині – майже 50%;
  • в Австрії – 43,9%;
  • в Данії – понад 85%. 

Зокрема, українці беруть такі позики: 

  • Найпопулярніші кредити – на придбання товарів, які складають основу гривневого портфеля банків. Вони зросли на 29% у порівнянні з довоєнним часом.
  • Портфель іпотечних кредитів збільшився за 3 роки більш ніж у два рази.
  • Водночас автокредитування зменшилося, хоча у 2025 році і демонструє певне відновлення. 

Слід знати! На думку експертів, розвиток кредитування – це ключ до відновлення економіки. Однак необхідна державна підтримка, щоб активізувати процеси.