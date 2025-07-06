Попит на кредити росте: хто і навіщо найчастіше бере позики Україні

Українська економіка поступово адаптується до умов війни. Кредитування зростає, як в реальному секторі, так в і сфері споживчих кредитів.

Як росте кредитування в Україні

На початок червня 2025 року портфель банківських кредитів у реальному секторі української економіки збільшився на 10% у порівнянні із довоєнним 2021 роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Фінансовий пульс".

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Як показують дані НБУ, у червні кредитний портфель у реальному секторі за пів року зріс на 5,8% і досяг розміру понад 827 мільярдів гривень.

Портфель позик фізичним особам, тобто споживче кредитування, у гривні за 6 місяців року збільшився на 11%.

За словами експертки Діляри Мустафаєвої, стрімкий ріст кредитування говорить про відновлення довіри та фінансової активності в Україні.

Україна має величезний простір для розвитку кредитування. І в бізнес-секторі, і серед населення ми бачимо, що боргове навантаження – поки що досить помірне. Це означає, що ринок ще далекий від насичення, і банки мають широкий маневр для розширення кредитної діяльності,

– говорить Мустафаєва.

Хто бере найбільше кредитів

На сьогодні найбільш активно користується можливостями кредитування в Україні малий та середній бізнес.

Від початку 2025 року портфель кредитів малим компаніям збільшився на 11%, середньому – майже на 7%.

Великі компанії кредитувалися менше – приріст склав лише 4% у 2025 році.

Саме сегмент малого і середнього бізнесу сьогодні є драйвером відновлення кредитування. І це логічно: великі корпорації мають інші джерела фінансування – єврооблігації, іноземні банки, міжнародні фонди,

– пояснює експертка.

Варто знати! За словами Мустафаєвої, середньостатистичний український банк навіть фізично не може видати кредит, який би задовольнив фінансові апетити великих підприємств.

Які кредити беруть прості українці

У порівнянні з європейським кредитне навантаження українців значно скромніше. Частка кредитів українським домогосподарствам складає лише 3,4% від ВВП країни, тоді як:

у Польщі – 22,9%;

в Німеччині – майже 50%;

в Австрії – 43,9%;

в Данії – понад 85%.

Зокрема, українці беруть такі позики:

Найпопулярніші кредити – на придбання товарів, які складають основу гривневого портфеля банків. Вони зросли на 29% у порівнянні з довоєнним часом.

Портфель іпотечних кредитів збільшився за 3 роки більш ніж у два рази.

Водночас автокредитування зменшилося, хоча у 2025 році і демонструє певне відновлення.

Слід знати! На думку експертів, розвиток кредитування – це ключ до відновлення економіки. Однак необхідна державна підтримка, щоб активізувати процеси.