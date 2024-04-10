Криза у будівництві та зростаючий борг: чому погіршився кредитний рейтинг Китаю

Державний борг Китаю стрімко зростав протягом останніх десяти років. А все тому, що уряд вливав кошти в економіку для того, аби підтримати провідні світові темпи зростання, які він демонстрував протягом попередніх десятиліть.

Як змінився кредитний рейтинг Китаю

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз щодо економічного стану Китаю з "стабільного" на "негативний". При цьому прогнозується, що уряд країни буде надалі нарощувати борг через намагання вивести економіку з уповільнення, яке викликане падінням ринку нерухомості.

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Зростаюча невизначеність щодо перспектив другої найбільшої економіки світу на тлі прагнення Пекіну зробити зростання менш залежним від житлового будівництва може зберегти стійку тенденцію до зростання боргу,

– йдеться в повідомленні Fitch в середу.

Уряд Китаю, своєю чергою, швидко відреагував та заявив, що рейтингова компанія не відобразила роль фіскальної політики в підтримці зростання, яка допомагає стабілізувати борговий тягар.

Фінансові ринки не відреагували на пониження рейтингу Китаю. Відтак, дохідність 10-річних суверенних облігацій Китаю майже не змінилася та нині становить близько 2,29%. Відповідно, курс юаня теж залишався стабільним.

Водночас економіст Societe Generale SA Мішель Лам зазначила, що не думає, що вищезгадані фактори матимуть великий вплив на ринок. Адже ризик для інвесторів від зростання китайського боргу полягає в тому, що він сповільнить зростання, а не підвищить ризики суверенного дефолту.

Яка економічна ситуація у Китаї

Разом з цим, заява Fitch з'явилася у вирішальний момент для економіки Китаю. Адже наступного тижня уряд країни має оприлюднити деякі ключові показники, в тому числі щодо зростання в першому кварталі. Водночас ЦБ Китаю ухвалюватиме рішення щодо ключової кредитної ставки.

Річ у тім, що на тлі падіння ринку нерухомості, уряд запланував деякі нові заходи стимулювання. Як от субсидії для домогосподарств і підприємств, які хочуть оновити побутову техніку чи обладнання.