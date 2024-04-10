Как изменился кредитный рейтинг Китая

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по экономическому состоянию Китая со "стабильного" на "негативный". При этом прогнозируется, что правительство страны будет в дальнейшем наращивать долг из-за попытки вывести экономику из замедления, которое вызвано падением рынка недвижимости.

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Растущая неопределенность в отношении перспектив второй крупнейшей экономики мира на фоне стремления Пекина сделать рост менее зависимым от жилищного строительства может сохранить устойчивую тенденцию к росту долга,

– говорится в сообщении Fitch в среду.

Правительство Китая, в свою очередь, быстро отреагировал и заявил, что рейтинговая компания не отразила роль фискальной политики в поддержке роста, которая помогает стабилизировать долговое бремя.

Интересно! Финансовые рынки не отреагировали на понижение рейтинга Китая. Поэтому, доходность 10-летних суверенных облигаций Китая почти не изменилась и сейчас составляет около 2,29%. Соответственно, курс юаня тоже оставался стабильным.

В то же время экономист Societe Generale SA Мишель Лам отметила, что не думает, что вышеупомянутые факторы будут иметь большое влияние на рынок. Ведь риск для инвесторов от роста китайского долга заключается в том, что он замедлит рост, а не повысит риски суверенного дефолта.

Какова экономическая ситуация в Китае

Вместе с этим, заявление Fitch появилось в решающий момент для экономики Китая. Ведь на следующей неделе правительство страны должно обнародовать некоторые ключевые показатели, в том числе по росту в первом квартале. В то же время ЦБ Китая будет принимать решение по ключевой кредитной ставке.

Интересно! Дело в том, что на фоне падения рынка недвижимости, правительство запланировало некоторые новые меры стимулирования. Такие, как субсидии для домохозяйств и предприятий, которые хотят обновить бытовую технику или оборудование.