Обмежений дефолт: Fitch знизило кредитний рейтинг України

Рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг України до рівня "обмежений дефолт". Це станеться після завершення пільгового періоду для виплат за єврооблігаціями 2026 року.

Рейтинг України Fitch

Україна розпочала процес реструктуризації міжнародних облігацій на суму 20 мільярдів доларів, відповідно до нещодавно прийнятого закону, який дозволяє призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня. Це рішення було прийнято в той час, коли країна бореться з наслідками війни з Росією. Наразі влада шукає згоди власників облігацій на реструктуризацію боргу.

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У розпал війни з Росією Україна робить значні кроки у реструктуризації свого боргу, прагнучи відновити доступ до міжнародних фінансових ринків. Незважаючи на ці зусилля, агентство Fitch Ratings знизило кредитний статус України, зберігши при цьому рейтинг національної валюти на рівні "ССС-". Це означає, що внутрішній борг України навряд чи буде частиною будь-яких угод про реструктуризацію із зовнішніми кредиторами.

S&P Global офіційно знизило кредитний рейтинг України до "вибіркового дефолту" з 2 серпня, підкресливши значні фінансові ризики, з якими стикається країна. Крім того, Fitch Ratings зазвичай утримується від надання прогнозів для країн з рейтингом нижче "ССС+", що ще більше підкреслює серйозність економічних проблем України.

25 липня Fitch Ratings оголосило про зниження довгострокового рейтингу дефолту України в іноземній валюті з "СС" до "С", що означає перехід від ймовірного до неминучого ризику дефолту.