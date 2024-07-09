Відновлення енергоінфраструктури: нові можливості кредитування

Провідні банки підписали важливе доповнення до Меморандуму. Вони взяли на себе зобов’язання встановлювати єдині та доступні умови надання енергокредитів.

Меморандум про розвиток кредитування

Про це заявив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку, передає 24 Канал. Відповідно до умов Меморандуму, відсоткова ставка на перший рік кредитування не перевищуватиме 13,5% річних. Починаючи з другого року, ставка буде змінною, але не перевищуватиме 16,5% річних.

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Банкір повідомив, що Глобус Банк знизив ставку за програмою "Відновлення енергетичної інфраструктури" до 13,5% річних. При цьому, сама програма призначена для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які беруть участь у програмах "Енергодім" та "ГрінДІМ" від Фонду енергоефективності.

! Умови кредитування дозволяють ОСББ отримати кредит на термін до 5 років і суму до 3 мільйонів гривень для реалізації енергоефективних проєктів, купівлі та встановлення сонячних панелей і теплових насосів.

Сергій Мамедов також згадав, що 5 липня в межах ухваленої Стратегії кредитування програма пільгових кредитів "5-7-9" була значно розширена для задоволення потреб громадян та бізнесу в досягненні енергонезалежності.

! Станом на червень 2024 року більша частина кредитів була видана через державні кредитні програми, такі як: "Доступні кредити 5-7-9", "єОселя", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9" та інші.