Меморандум про розвиток кредитування
Про це заявив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку, передає 24 Канал. Відповідно до умов Меморандуму, відсоткова ставка на перший рік кредитування не перевищуватиме 13,5% річних. Починаючи з другого року, ставка буде змінною, але не перевищуватиме 16,5% річних.
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Банкір повідомив, що Глобус Банк знизив ставку за програмою "Відновлення енергетичної інфраструктури" до 13,5% річних. При цьому, сама програма призначена для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які беруть участь у програмах "Енергодім" та "ГрінДІМ" від Фонду енергоефективності.
Сергій Мамедов також згадав, що 5 липня в межах ухваленої Стратегії кредитування програма пільгових кредитів "5-7-9" була значно розширена для задоволення потреб громадян та бізнесу в досягненні енергонезалежності.