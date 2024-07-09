Меморандум о развитии кредитования

Об этом заявил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка, передает 24 Канал. Согласно условиям Меморандума, процентная ставка на первый год кредитования не будет превышать 13,5% годовых. Начиная со второго года, ставка будет переменной, но не будет превышать 16,5% годовых.

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Банкир сообщил, что Глобус Банк снизил ставку по программе "Восстановление энергетической инфраструктуры" до 13,5% годовых. При этом, сама программа предназначена для объединений совладельцев многоквартирных домов, которые участвуют в программах "Энергодом" и "ГринДИМ" от Фонда энергоэффективности.

Обратите внимание! Условия кредитования позволяют ОСМД получить кредит на срок до 5 лет и сумму до 3 миллионов гривен для реализации энергоэффективных проектов, покупки и установки солнечных панелей и тепловых насосов.

Сергей Мамедов также вспомнил, что 5 июля в рамках принятой Стратегии кредитования программа льготных кредитов "5-7-9" была значительно расширена для удовлетворения потребностей граждан и бизнеса в достижении энергонезависимости.

Интересно! По состоянию на июнь 2024 года большая часть кредитов была выдана через государственные кредитные программы, такие как: "Доступные кредиты 5-7-9", "єОселя", "Доступный факторинг", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9" и другие.