Меморандум о развитии кредитования
Об этом заявил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка, передает 24 Канал. Согласно условиям Меморандума, процентная ставка на первый год кредитования не будет превышать 13,5% годовых. Начиная со второго года, ставка будет переменной, но не будет превышать 16,5% годовых.
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Банкир сообщил, что Глобус Банк снизил ставку по программе "Восстановление энергетической инфраструктуры" до 13,5% годовых. При этом, сама программа предназначена для объединений совладельцев многоквартирных домов, которые участвуют в программах "Энергодом" и "ГринДИМ" от Фонда энергоэффективности.
Сергей Мамедов также вспомнил, что 5 июля в рамках принятой Стратегии кредитования программа льготных кредитов "5-7-9" была значительно расширена для удовлетворения потребностей граждан и бизнеса в достижении энергонезависимости.