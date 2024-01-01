Приховати нічого не вдасться: в Україні змінили правила кредитування у небанківських установах
Джерело:НБУ
Ще у жовтні НБУ затвердив рішення про зміни правил кредитування у небанківських фінустановах. Тож з 1 січня 2024 року кредитори мають розкривати умови споживчого кредитування на своїх сайтах та в рекламі.
Нові умови кредитування
Також небанківські фінустанови має надавати повну інформацію для споживача про наслідки в разі користування позикою або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором.
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Так, для ефективного інформування споживача на переддоговірному етапі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту мають розкриватися разом з іншими умовами кредиту, а не приховуватися на вебсторінках та в розділах, не пов’язаних із послугою,
– написали в НБУ.
Якщо установа хоче розмістити свою рекламу на чужих сайтах, вона повинна буде додатково надати гіперпосилання на власний сайт з повним переліком умов позики.Зауважте! Також НБУ уточнив спосіб розкриття характеристик послуги з надання споживчого кредиту в рекламному макеті.
Нововведення мають запрацювати вже з 1 січня 2024 року. До цього часу кредитори мають на своїх сайтах розмістити спеціальні калькулятори загальних витрат за позиками.
Розміри доходів для ФОПів
Також з 1 січня граничні розміри доходу для ФОПів будуть такими:
- для платників першої групи (167 мінімальних зарплат) – 1,185 мільйона гривень;
- для другої групи (834 мінімальні зарплати) – 5,921 мільйона гривень;
- для третьої групи (1 167 мінімальних зарплат) – 8,285 мільйона гривень.