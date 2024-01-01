Нові умови кредитування

Також небанківські фінустанови має надавати повну інформацію для споживача про наслідки в разі користування позикою або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором.

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Так, для ефективного інформування споживача на переддоговірному етапі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту мають розкриватися разом з іншими умовами кредиту, а не приховуватися на вебсторінках та в розділах, не пов’язаних із послугою,

– написали в НБУ.

Якщо установа хоче розмістити свою рекламу на чужих сайтах, вона повинна буде додатково надати гіперпосилання на власний сайт з повним переліком умов позики.

Зауважте! Також НБУ уточнив спосіб розкриття характеристик послуги з надання споживчого кредиту в рекламному макеті.

Нововведення мають запрацювати вже з 1 січня 2024 року. До цього часу кредитори мають на своїх сайтах розмістити спеціальні калькулятори загальних витрат за позиками.

Розміри доходів для ФОПів

Також з 1 січня граничні розміри доходу для ФОПів будуть такими: