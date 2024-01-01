Новые условия кредитования

Также небанковские финучреждения должны предоставлять полную информацию для потребителя о последствиях в случае использования ссудой или невыполнении потребителем обязанностей согласно договору.

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Так, для эффективного информирования потребителя на преддоговорном этапе существенные характеристики услуги по предоставлению потребительского кредита должны раскрываться вместе с другими условиями кредита, а не скрываться на веб-страницах и в разделах, не связанных с услугой.

– написали в НБУ.

Если учреждение хочет разместить свою рекламу на чужих сайтах, оно должно будет дополнительно предоставить гиперссылку на собственный сайт с полным перечнем условий ссуды.

Заметьте! Также НБУ уточнил способ раскрытия характеристик услуги по предоставлению потребительского кредита в рекламном макете.

Нововведения должны заработать с 1 января 2024 года. До этого времени кредиторы должны на своих сайтах разместить специальные калькуляторы общих расходов по ссудам.

Размеры доходов для ФЛПов

Также с 1 января предельные размеры дохода для ФЛП будут следующими: