На мільйони доларів: хто з посадовців України задекларував криптоактиви за 2025 рік

Українські посадовці задекларували на 30% більше криптовалюти за 2025 рік, ніж у період раніше. Так, попит на віртуальні активи зростає, а в деклараціях відображаються мільйонні вкладення навіть на маловідомі токени.

Скільки криптовалюти задекларували українські посадовці за 2025 рік?

Про те, як багато українців мають активи на криптобіржі, йдеться на ресурсі Incrypted.

Попри те, що ринок криптовалюти в Україні працює не врегульовано, українці вкладаються в нього.

Так, за 2025 рік серед посадовців власників криптовалюти побільшало на 30%. Нині, якщо загально, це 2 783 людей, які задекларували 1 710 унікальних активів.

Найбільше купують криптодолар USDT від Tether, далі – Ethereum та біткоїн.

Зокрема в деклараціях трапляються мемкоїни, серед яких HarryPotterObamaSonic10Inu, Baby Moon Floki.

Водночас на ресурсі проаналізували, хто саме та в який вид валюти інвестує. Також створили рейтинг із найбільшими "запасами" активів.

Найбільші власники Bitcoin:

(депутат Хмельницької районної ради) – 100 BTC (близько 6,9 мільйона доларів); Олег Бондаренко (голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування) – 80 BTC (близько 5,5 мільйона доларів);

(голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування) – 80 BTC (близько 5,5 мільйона доларів); Вячеслав Шевчук (військовослужбовець) – 37 BTC (близько 2,6 мільйона доларів).

Найбільші власники Ethereum:

(головний спеціаліст відділу комунального господарства) – 130 ETH (близько 279 тисяч доларів); Ірина Суховетрук (начальник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України) – 100 ETH (близько 215 тисяч доларів).

Найбільші власники Tether:

(депутат районної ради, Одеська районна рада Одеської області) – 719 112 USDT (близько 718 тисяч доларів); Максим Кисельов (директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України) – 647 065 USDT (близько 646 тисяч доларів).

Рейтинги українських посадовців із найбільшими володіннями криптовалюти / Інфографіка Incrypted

Серед нардепів криптоактивами володіють 15 людей. Однак із найбільшими надбаннями:

Олег Бондаренко – 80 BTC (5,4 мільйона доларів);

Єгор Чернєв – 6,1 BTC (420 тисяч доларів).

Зокрема серед депутатів трапляються специфічні токени. Наприклад, XRP, Dogecoin, LUNC.

Що ще потрібно знати про криптовалюту на рахунках українців?

Так, чи не найбільшими категоріями із власниками віртуальних валют стали працівники Національної політції, Міністерства внутрішніх сил та прокуратури. Суттєво збільшилась кількість декларацій, де вказали криптовалюту, у структурах Збройних сил.

Загалом віртуальні гроші задекларували:

245 військовослужбовців;

351 прокурор;

497 поліціянтів.

Зокрема відомо, що найвідомішим сервісом для криптоактивів серед українців є біржа Binance. На другому місті – Bybit, на третьому – WhiteBIT.

В коментарі для РБК-Україна адвокатка Ольга Брус також розповіла про можливне оподаткування криптовалюти. Як зазаначає експертка, закон про віртуальні надбання поки не працює повноцінно, але це не означає, що не потрібно платити податок.

Сплати можна уникнути лише тоді, коли людина просто має криптоактиви. Якщо ж продавати їх, обмінювати чи конвертувати – виникає податкове зобов'язання, як для доходу фізичної особи. Загальна ставка такого податку складає 23%, із яких 5% – військовий збір та 18% – ПДФО.

Що ще потрібно знати про криптовалюту?