У Росії впав попит на товари першої необхідності: населення починає економити

У Росії стартував обвал споживчого попиту на тлі зростання цін на продукти першої необхідності. Причини обвалу – жорстка монетарна політика та інфляція.

Що відомо про зростання цін на продукти

У січні–травні 2025 року попит на російську продукцію впав як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

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Причини обвалу – жорстка монетарна політика, інфляція (10,34% у березні, 10,23% у квітні) та зростання заощаджувальної поведінки населення через економічну кризу в країні.

Ціни на продовольчі товари зросли на 12,4% порівняно з попереднім роком. Цей показник на 50% вищий, ніж у березні 2024 року, коли інфляція становила 8,1%. Це призвело до стагнації попиту на продукти, що раніше мали стабільний попит.

Зовнішній попит скоротився через західні санкції та геополітичну нестабільність:

зовнішня торгівля – 158 мільярдів доларів (-4,2%);

експорт – 94,9 мільярди доларів (-6,8%);

імпорт – майже без змін.

Індекс промислового оптимізму впав до -6, лише 45% підприємств оцінюють продажі як «нормальні», а запаси вважаються надлишковими. У другому кварталі структурні проблеми у промисловості посиляться – очікується подальше падіння попиту та інвестицій.

Який прогноз для економіки Росії

Росія змушена урізати фінансування через різке зниження нафтогазових доходів. Насамперед скоротили фінансування програми розвитку авіапрому, в межах якої планували замінити західні лайнери у російських авіакомпаній.

Базова держпрограма "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності", в рамках якої планувалося на 40% збільшити випуск цивільних товарів до 2030 року, втратить 66,9 мільярдів рублів фінансування у 2025 році.

Скорочення державних програм завдасть удару по економіці Росії. Мінфін Росії прогнозує, що дефіцит бюджету в 2025 році сягне 3,8 трильйона рублів – це втричі більше за початкові оцінки та рекорд із часів пандемії.

Для покриття дефіциту розглядають можливість девальвації рубля до 100 за долар, але це може прискорити інфляцію, яку центробанк намагається стримати рекордною ставкою 21%. Резерви Фонду національного добробуту скоротилися до 40 мільярдів доларів – мінімуму з 2008 року.