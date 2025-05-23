Мовиться про військову допомогу Україні та санкції проти Росії. Це 24 Каналу зауважив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.

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"Є очевидна формула, як можна це зробити без волі Росії. Тут нічого іншого ніхто не вигадав, аніж посилення військової підтримки України, протидії Росії у плані санкцій та інших обмежень", – сказав він.

"Це була б нагода для США"

Як зазначив Максим Джигун, ще у 2023 році деякі американські дослідницькі інститути говорили про те, що 400 мільярдів доларів одномоментної підтримки у вигляді зброї допомогли б Україні відкинути росіян з українських територій. У контексті світового ВВП, навіть американської спроможності, це не є чимось неймовірним.

Це була б нагода для США вперше за багато десятиліть системно зруйнувати спроможність одного з ключових ворогів своєї держави, припинити терористичний лад, який вони наводять у світі та руйнують усі ті зусилля, які здійснювали американські політики впродовж декількох поколінь,

– підкреслив він.

Однак на це потрібна політична воля. Тому що у Штатів є така спроможність. Водночас Європа станом на зараз не має таких можливостей. Хоча там вже відновлюють діяльність військових підприємств, збільшують військові бюджети. Європейські країни мілітаризуються та посилюють свої військові спроможності, тому що відчувають загрозу з боку Росії.

Однак Україні допомога потрібна вже зараз. Наша держава змушена переконувати адміністрацію Дональда Трампа підтримувати ЗСУ та тиснути на Кремль. Американці мають можливість запроваджувати потужні санкції проти Росії, однак наразі не роблять цього.