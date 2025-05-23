Речь идет о военной помощи Украине и санкциях против России. Это 24 Каналу отметил политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

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"Есть очевидная формула, как можно это сделать без воли России. Здесь ничего другого никто не придумал, чем усиление военной поддержки Украины, противодействия России в плане санкций и других ограничений", – сказал он.

"Это была бы возможность для США"

Как отметил Максим Джигун, еще в 2023 году некоторые американские исследовательские институты говорили о том, что 400 миллиардов долларов одномоментной поддержки в виде оружия помогли бы Украине отбросить россиян с украинских территорий. В контексте мирового ВВП, даже американской способности, это не является чем-то невероятным.

Это была бы возможность для США впервые за многие десятилетия системно разрушить способность одного из ключевых врагов своего государства, прекратить террористический порядок, который они наводят в мире и разрушают все те усилия, которые осуществляли американские политики на протяжении нескольких поколений,

– подчеркнул он.

Однако на это нужна политическая воля. Потому что у Штатов есть такая способность. В то же время Европа по состоянию на сейчас не имеет таких возможностей. Хотя там уже восстанавливают деятельность военных предприятий, увеличивают военные бюджеты. Европейские страны милитаризируются и усиливают свои военные возможности, потому что чувствуют угрозу со стороны России.

Однако Украине помощь нужна уже сейчас. Наше государство вынуждено убеждать администрацию Дональда Трампа поддерживать ВСУ и давить на Кремль. Американцы имеют возможность вводить мощные санкции против России, однако пока не делают этого.