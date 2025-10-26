ВПК страждає і тисне на Центробанк: Росія постала перед серйозною економічною дилемою

У Росії намагаються втримати ріст інфляції, підвищуючи облікову ставку. Однак це вкрай негативно впливає на підприємства військово-промислового комплексу, які зіштовхнулися з фінансовими проблемами.

Розв'язати ці дві серйозні проблеми одночасно фактично неможливо, пояснила 24 Каналу директорка з аналітики, дослідження та розслідувань РЕБ України Олена Юрченко. Росії доведеться вирішувати між поганим та ще гіршим варіантом.

Дивіться також Росія втратить до 70% експорту нафти через санкції Трампа: що буде з доходами

Як Росія одночасно бореться з двома проблемами?

Росія знову знизила облікову (ключову) ставку до 16,5%. Це головний механізм, який використовує російський фінансово-економічний блок для регулювання ситуації з внутрішньою споживчою інфляцією.

Висока облікова ставка – це спосіб охолодити економіку. Адже якщо тобі потрібно брати кредит і сплачувати величезні відсотки для його обслуговування, ти, ймовірно, відмовишся від нього. Тобто через підвищення облікової ставки падає внутрішній попит, не така висока комерційна активність і падає споживча інфляція,

– пояснила Олена Юрченко.

Отже, при високій обліковій ставці підприємства набагато рідше беруть кредити через їхню невигідність. Та зазвичай, аби підприємство розвивалося, використовують не власний прибуток чи оборотні активи, а вдаються до кредитування.

"Зараз у Росії змушений брати кредити військово-промисловий комплекс, адже держава платить йому за замовлення вже по факту і не за ринковими стандартами, а за фіксованими цінами. Саме тому основним противником високої ключової ставки є російський ВПК. Також "важкі" сфери, як металургія, дуже тиснуть на Центробанк Росії, бо висока ключова ставка позбавила їх можливості брати кредити на вигідних умовах", – зауважила аналітикиня.

До того ж підприємства ВПК та деяких інших галузей у Росії не можуть інвестувати у технічне переозброєння, розширювати виробництва та розвиватися загалом. Тому зниження ключової ставки – це обережні кроки російського керівництва, аби не допустити різкого підвищення інфляції, та водночас намагання підкоригувати шалене сповільнення, яке переживає економіка в останні місяці.

"Негайного ефекту це зниження не дасть. Тому що це має бути доволі стабільна політика впродовж кількох кварталів, ще й за умов, що в економіці звідкись візьметься додатковий капітал, буде менший рівень внутрішніх запозичень і все буде стабільно з експортними доходами", – наголосила Юрченко.

Оскільки й ці показники в Росії просідають, то ситуація з російською економікою виглядає патовою.

Які ще проблеми з економікою в Росії?