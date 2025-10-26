ВПК страдает и давит на Центробанк: Россия оказалась перед серьезной экономической дилеммой

В России пытаются удержать рост инфляции, повышая учетную ставку. Однако это крайне негативно влияет на предприятия военно-промышленного комплекса, которые столкнулись с финансовыми проблемами.

Решить эти две серьезные проблемы одновременно фактически невозможно, объяснила 24 Каналу директор по аналитике, исследования и расследований РЭБ Украины Елена Юрченко. России придется решать между плохим и еще худшим вариантом.

Смотрите также Россия потеряет до 70% экспорта нефти из-за санкций Трампа: что будет с доходами

Как Россия одновременно борется с двумя проблемами?

Россия снова снизила учетную (ключевую) ставку до 16,5%. Это главный механизм, который использует российский финансово-экономический блок для регулирования ситуации с внутренней потребительской инфляцией.

Высокая учетная ставка – это способ охладить экономику. Ведь если тебе нужно брать кредит и платить огромные проценты для его обслуживания, ты, вероятно, откажешься от него. То есть из-за повышения учетной ставки падает внутренний спрос, не такая высокая коммерческая активность и падает потребительская инфляция,

– объяснила Елена Юрченко.

Итак, при высокой учетной ставке предприятия гораздо реже берут кредиты из-за их невыгодности. И обычно, чтобы предприятие развивалось, используют не собственную прибыль или оборотные активы, а прибегают к кредитованию.

"Сейчас в России вынужден брать кредиты военно-промышленный комплекс, ведь государство платит ему за заказ уже по факту и не по рыночным стандартам, а по фиксированным ценам. Именно поэтому основным противником высокой ключевой ставки является российский ВПК. Также "тяжелые" сферы, как металлургия, очень давят на Центробанк России, потому что высокая ключевая ставка лишила их возможности брать кредиты на выгодных условиях", – отметила аналитик.

К тому же предприятия ВПК и других отраслей в России не могут инвестировать в техническое перевооружение, расширять производства и развиваться в целом. Поэтому снижение ключевой ставки – это осторожные шаги российского руководства, чтобы не допустить резкого повышения инфляции, и одновременно попытки подкорректировать безумное замедление, которое переживает экономика в последние месяцы.

"Немедленного эффекта это снижение не даст. Потому что это должна быть довольно стабильная политика в течение нескольких кварталов, еще и в условиях, что в экономике откуда-то возьмется дополнительный капитал, будет меньший уровень внутренних заимствований и все будет стабильно с экспортными доходами", – отметила Юрченко.

Поскольку и эти показатели в России проседают, то ситуация с российской экономикой выглядит патовой.

Какие еще проблемы с экономикой в России?