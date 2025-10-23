Почему в России появляются "магазины для бедных"?

Дискаунтеры занимают место гипермаркетов и супермаркетов, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные российской компании Infoline-Аналитика.

За девять месяцев 2025 года закрылись 67 крупноформатных магазинов. С 2017 года доля супер- и гипермаркетов в структуре розничной торговли упала почти вдвое – с 37% до 21%.

Рынок заполонили дискаунтеры, доля которых увеличилась с 49,9% до 63,4%. Причем наибольший рост показали так называемые "магазины для бедных" или жесткие дискаунтеры, которые экономят на обустройстве и ограничивают ассортимент ради поддержания низких цен. За восемь лет их доля выросла с 4,8% до 16,4%.

Тенденцию переходом россиян к сберегательной модели поведения из-за высоких цен на продукты. Стремление населения экономить негативно влияет на развитие крупных торговых форматов. На фоне падения покупательной способности и высокой ключевой ставки Центробанка открытие супер- и гипермаркетов стало нерентабельным,

– пишут в компании.

Поэтому ритейлеры быстро подстраиваются под новую реальность и массово переоборудуют помещения под жесткие дискаунтеры. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), открытие такого магазина стоит на 20 – 40% дешевле, чем супермаркет.

Кроме этого, ритейлеры оптимизируют работу своих объектов за счет урезания ассортимента. Так, в июле 2025 года ассортимент продовольственных товаров сократился на 2,3% год к году, а непродовольственных – на 1,8%.

Кроме дискаунтеров, набирают популярность небольшие торговые точки возле дома. За год количество компактных магазинов площадью 100 – 200 квадратных метров выросло на 15%. При этом общая торговая площадь всех объектов ритейлеров сократилась примерно на 1%.

Как россияне начали экономить?

Россияне все больше экономят на базовых товарах из-за стремительного роста цен, которое с начала полномасштабной войны против Украины достигает 40%, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ “Коммерсант”.

Количество покупок одежды в январе – августе 2025 года сократилось на 8%.Из-за снижения спроса, по прогнозу Союза торговых центров, крупные fashion-ритейлеры будут вынуждены оптимизировать до 40% торговых площадей.

Чтобы сэкономить на еде, потребители все чаще наведываются в жесткие дискаунтеры, которые продают самые дешевые товары с максимальными скидками. Выручка таких магазинов ("Светофор", "Чижик", "Доброцен") выросла на 27% год к году – рекордно среди всех продуктовых ритейлеров.

На рост привлекательности этого формата, что продолжается, влияет сберегательное поведение потребителей, которая усилилась за последний год под влиянием высокой ключевой ставки:

использование скидок и акций стало самой популярной формой экономии – ее используют 68% потребителей;

58% сознательно отказываются от определенных товаров, которые покупали раньше;

57% пытаются найти аналоги в более низких ценовых категориях;

почти половина (49%) выбирают для покупок магазины низких цен.

А чтобы минимизировать расходы на еду и товары первой необходимости, 46% россиян практикуют сокращение частоты походов в магазины.

Состояние экономики России и проблемы россиян