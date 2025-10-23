Как санкции ударят по газовому сектору?

Новый пакет санкций подписали 23 октября, он предусматривает удар по импорту российского газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Страны-члены ЕС одобрили наш 19-й пакет санкций против России.



Мы сохраняем высокое давление на агрессора.



Впервые мы наносим удар по газовому сектору России - сердцу ее военной экономики.



Мы не уступим до тех пор, пока народ Украины не получит справедливое и.. https://t.co/HQTknzy2uC - Урсула фон дер Ляйен (@vonderleyen) 23 октября, 2025 г

По ее словам, ЕС впервые наносит удар по газовому сектору России – "сердцу" ее военной экономики. Если говорить точнее, то 19-й пакет санкций предусматривает запрет на импорт в блок российского сжиженного природного газа с 2027 года.

Какие еще ограничения вошли в 19-й пакет санкций?

В заявлении Датского президентства Совета ЕС говорится, что 19-й пакет санкций запрещать России:

Проводить транзакции для "Роснефти" и "Газпромнефти"; Использовать для обхода нефтяных ограничений 118 судов "теневого флота. Вводится также дополнительный контроль за трейдерами. Впервые санкции будут действовать против криптоплатформ и транзакций в криптовалюте, которые Россия использует для обхода ограничений. Ограничения вводятся и против банков в России и третьих странах, которые помогают обходить санкции. ЕС вносит в "черные списки" 45 компаний, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс, особенно запрещается экспорт технологий для производства дронов.

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас добавила, что пакет направлен, среди прочего, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.

ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. Путину все труднее финансировать эту войну,

– сообщила дипломат.

