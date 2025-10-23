Як санкції вдарять по газовому сектору?

Новий пакет санкцій підписали 23 жовтня, він передбачає удар по імпорту російського газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

EU Member States have approved our 19th package of sanctions against Russia.



We’re keeping the pressure high on the aggressor.



For the first time we are hitting Russia’s gas sector - the heart of its war economy.



We will not relent until the people of Ukraine have a just and… https://t.co/HQTknzy2uC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2025

За її словами, ЄС вперше завдає удару по газовому сектору Росії – "серцю" її воєнної економіки. Якщо говорити точніше, то 19-й пакет санкцій передбачає заборону на імпорт до блоку російського скрапленого природного газу з 2027 року.

Які ще обмеження увійшли до 19-го пакета санкцій?

У заяві Данського президентства Ради ЄС йдеться, що 19-й пакет санкцій заборонятиме Росії:

Проводити транзакції для "Роснафти" та "Газпромнафти"; Використовувати для обходу нафтових обмежень 118 суден "тіньового флоту. Вводиться також додатковий контроль за трейдерами. Уперше санкції діятимуть проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень. Обмеження вводяться й проти банків у Росії та третіх країнах, які допомагають обходити санкції. ЄС вносить до "чорних списків" 45 компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, особливо забороняється експорт технологій для виробництва дронів.

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас додала, що пакет спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.

ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну,

– повідомила дипломатка.

Які санкції проти Росії запровадили США?