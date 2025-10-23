Як санкції вдарять по газовому сектору?
Новий пакет санкцій підписали 23 жовтня, він передбачає удар по імпорту російського газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.
За її словами, ЄС вперше завдає удару по газовому сектору Росії – "серцю" її воєнної економіки. Якщо говорити точніше, то 19-й пакет санкцій передбачає заборону на імпорт до блоку російського скрапленого природного газу з 2027 року.
Які ще обмеження увійшли до 19-го пакета санкцій?
У заяві Данського президентства Ради ЄС йдеться, що 19-й пакет санкцій заборонятиме Росії:
- Проводити транзакції для "Роснафти" та "Газпромнафти";
- Використовувати для обходу нафтових обмежень 118 суден "тіньового флоту.
- Вводиться також додатковий контроль за трейдерами.
- Уперше санкції діятимуть проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень.
- Обмеження вводяться й проти банків у Росії та третіх країнах, які допомагають обходити санкції.
- ЄС вносить до "чорних списків" 45 компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, особливо забороняється експорт технологій для виробництва дронів.
Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас додала, що пакет спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.
ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну,
– повідомила дипломатка.
Які санкції проти Росії запровадили США?
Адміністрація Трампа запровадила санкції проти російських "Роснєфть" і "Лукойл" з метою послаблення воєнної економіки країни. Європа підтримала США, ввівши додаткові обмеження на імпорт і судноплавство, щоб зберегти єдність західного альянсу.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США хочуть продовжувати переговори з Росією, попри запровадження санкцій. Рубіо додав, що він провів "хорошу розмову" з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і вони продовжать цей діалог.