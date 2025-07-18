Одна з галузей промисловості Росії страждає через ембарго 2022 року. Сукупні збитки галузі у 2025 році уже досягли 1,44 мільярда доларів.

Яка галузь в Росії переживає глибоку кризу?

Міненерго Росії офіційно підтвердило глибоку кризу у вугільній промисловості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

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Ситуація погіршилася після втрати європейського ринку та падіння світових цін. Під загрозою закриття опинилося вже понад 50 вугільних підприємств.

Лише за останні місяці кількість зупинених або закритих вугільних підприємств зросла до 51 – у квітні їх було 27. Наприклад, на початку червня виробництво призупинила шахта «Спірідоновська», яка забезпечувала роботою приблизно 900 осіб,

– повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Сукупні збитки галузі за січень–травень уже досягли 1,44 мільярда доларів, а до кінця року прогнозуються на рівні приблизно 4 мільярдів доларів.

Які причини кризи?

Основні причини кризи – європейське ембарго. Заборону імпорту вугілля ввели у серпні 2022 року, що змусило Росію шукати нових покупців для майже чверті свого експорту. Також вплинуло різке падінкриня цін на вугілля.

Попри внутрішні проблеми – зношеність інфраструктури та логістичні обмеження – саме втрата ключового ринку стала причиною поточної ситуації. Закриття шахт матиме значні соціально-економічні наслідки, особливо для мономіст і вугільних регіонів, таких, як Кемеровська область.