Політолог Олег Саакян сказав для 24 каналу, що кремль отримує черговий удар. Проте він зазначив, що 8 мільярдів євро – це не дуже велика сума в загальному об'ємі зовнішньоекономічної діяльності росії.

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"Важливо, що це четвертина від експорту росії. Ба більше – це матиме мультиплікаційний ефект, оскільки інші покупці можуть викручувати росії руки, вибиваючи собі додаткові знижки", – сказав Саакян.

Що втратить росія

За словами політолога, росія вже не так вигідно продає нафту та газ. Зокрема, для Індії.

Відповідно, це матиме ще більші ефекти у зменшенні доходів росії. Це четвертина втрачених робочих місць, доходів, закритих шахт, підприємств, що діють навколо вугільної галузі,

– зазначив Саакян.

Інші санкції проти росії

Нещодавно Швейцарія повідомила про заборону купівлі, імпорту та транспортування золота та золотих виробів з росії. Санкції набули чинності 3 серпня. Проте Швейцарія заявила, що не провокуватиме продовольчу кризу й не запроваджуватиме обмеження на торгівлю харчовими та сільськогосподарськими продуктами.

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Обхід санкцій

росія намагається уникати санкцій Заходу щодо нафти. Відтак, вона у портах Єгипту змішує свою сировину з єгипетською.

Розслідувачам Bloomberg стало відомо, що 24 липня вантаж з 700 тисяч барелів прибув до нафтового термінала Ель-Хамра на Середземноморському узбережжі. Згодом інше судно забрало партію з порту, яка могла містити частину або всю російську нафту марки Urals.

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