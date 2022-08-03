росіяни попри провал своїх основних планів та шалені втрати не припиняють війни проти України. Цивілізований світ допомагає нашим героям зброєю та запроваджує заходи, які завдають потужних ударів економіці росії.

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Нові санкції Швейцарії проти росії

Федеральна рада Швейцарії оголосила, що зважаючи на те, що росіяни не припиняють злочинів проти України та українців, вона вирішила прийняти додаткові санкції проти агресора. Вони узгоджені з останніми санкціями ЄС та стосуються золота та ювелірних виробів з цього металу.

Санкції набувають чинності з 3 серпня 2022 року. Вони забороняють купівлю, імпорт та транспортування золота та золотих виробів з росії. Окрім того, під заборону потрапили абсолютно всі послуги, які пов'язані з цими товарами.

Разом з тим Швейцарці повідомили, що не збираються провокувати продовольчу кризу, тому не будуть вводити санкції на торгівлю харчовими та сільськогосподарськими продуктами. Вони навіть розблокували два платежі, які були пов'язані з цими операціями.

Швейцарія також ввела санкції проти всіх осіб, які потрапили у санкційний список ЄС. Також заморожені активи "Сбербанку", він не може видавати грошей, надавати економічні ресурси та технічні послуги.

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