россияне, несмотря на провал своих основных планов, безумные потери, не прекращают войны против Украины. Цивилизованный мир помогает нашим героям оружием и принимает меры, наносящие мощные удары экономике россии.

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Новые санкции Швейцарии против россии

Федеральный совет Швейцарии объявил: ввиду того, что россияне не прекращают преступлений против Украины и украинцев, он решил принять дополнительные санкции против агрессора. Они согласованы с последними санкциями ЕС и касаются золота и ювелирных изделий из этого металла.

Санкции вступают в силу с 3 августа 2022 года. Они запрещают покупку, импорт и транспортировку золота и золотых изделий из россии. Кроме того, под запрет попали абсолютно все услуги, связанные с этими товарами.

Вместе с тем, Швейцарцы сообщили, что не собираются провоцировать продовольственный кризис, поэтому не будут вводить санкции на торговлю пищевыми и сельскохозяйственными продуктами. Они даже разблокировали два платежа, связанных с этими операциями.

Швейцария также ввела санкции против всех попавших в санкционный список ЕС лиц. Также заморожены активы "Сбербанка". Он не может выдавать деньги, предоставлять экономические ресурсы и технические услуги.

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