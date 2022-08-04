Роль Єгипту в обході нафтових санкцій росією
24 липня вантаж обсягом близько 700 тисяч барелів російської нафти був доставлений на єгипетський нафтовий термінал Ель-Хамра на Середземноморському узбережжі рано вранці, згідно з даними Bloomberg. Через кілька годин інше судно забрало партію з порту, яка могла включати частину, або всю російську нафту марки Urals.
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Через кілька годин після того, як перший танкер Crested покинув Ель-Хамру, прибув ще один – Chris. Судно вже знаходилося в терміналі кілька днів, але відійшло від причалу, щоб дозволити Crested пришвартуватися, як показують дані відстеження.
Коли 28 липня Chris покинув термінал Ель-Хамру, він був майже повний. Нині судно Chris пришвартоване до нафтового термінала Рас-Шухейр на узбережжі Червоного моря в Єгипті. Цей термінал також дає можливість змішувати російську нафту з єгипетською.
Видання зазначило, що схоже росія вивантажувала нафту марки Urals у липні 2022 року в порту Єгипту / Фото Bloomberg
Що відомо про термінал Ель-Хамра
Термінал Ель-Хамра, єгипетської компанії Western Desert Operating Petroleum Co., має шість резервуарів для зберігання нафти, які можуть вмістити 1,5 мільйона барелів сирої нафти. Термінал був побудований для перевалки сирої нафти, що видобувається в Західній пустелі Єгипту, що дає можливість змішувати російську нафту марки Urals з місцевою нафтою.
Транзитний маршрут
Єгипет зараз використовується росією, як транзитний маршрут для нафти марки Urals. Однак залишається питання, чи був обхід санкцій за допомогою терміналу разовим, або ж буде використовуватись на постійній основі.
Раніше танкери, що перевозили російську нафту, здійснювали перевантаження з судна на судно біля іспанського міста Сеута в Північній Африці, а останнім часом – в центральній частині Атлантичного океану.
Ще один випадок перевантаження російської нафти, аби обійти санкції, вочевидь стався в червні біля Джохора, недалеко від Сінгапуру. Район вже став місцем зупинки вантажів іранської нафти, що прямують до Китаю.
Хто купує російську нафту
Нагадаємо, що за результатами червня цьогоріч Індія закупила рекордні обсяги російської нафти. Мовиться про 950 тисяч барелів сировини на добу, або 4,8 мільйона барелів нафти за червень. Це на 23% більше, ніж було імпортовано рік тому. Детальніше про це, читайте тут.
Імпортував російської нафти до Китаю у травні цьогоріч склав майже 8,42 мільйона тонн. Цей імпорт включав постачання трубопроводом Східний Сибір – Тихий океан та морські перевезення з європейських та далекосхідних портів Росії.