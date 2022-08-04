Роль Египта в обходе нефтяных санкций россией
24 июля груз объемом около 700 тысяч баррелей российской нефти был доставлен на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра на Средиземноморском побережье ранним утром, согласно данным Bloomberg. Через несколько часов другое судно забрало партию из порта, которая могла включать часть или всю российскую нефть марки Urals.
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Через несколько часов после того, как первый танкер Crested покинул Эль-Хамру, прибыл еще один – Chris. Судно уже находилось в терминале несколько дней, но отошло от причала, чтобы позволить Crested пришвартоваться, как показывают данные отслеживания.
Когда 28 июля Chris покинул терминал Эль-Хамру, он был почти полон. В настоящее время судно Chris пришвартовано к нефтяному терминалу Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте. Этот терминал также дает возможность смешивать российскую нефть с египетской.
Похоже, что россия выгружала нефть марки Urals в июле 2022 года в порту Египта / Фото Bloomberg
Что известно о терминале Эль-Хамра
Терминал Эль-Хамра, египетской компании Western Desert Operating Petroleum Co., располагает шестью резервуарами для хранения нефти, которые могут вместить 1,5 миллиона баррелей сырой нефти. Терминал был построен для добываемой сырой нефти в Западной пустыне Египта, что дает возможность смешивать российскую нефть марки Urals с местной нефтью.
Транзитный маршрут
Египет сейчас используется россией как транзитный маршрут для нефти марки Urals. Однако остается вопрос, был ли обход санкций с помощью терминала разовым, или же будет использоваться на постоянной основе.
Ранее танкеры, перевозившие российскую нефть, осуществляли перегрузку с судна на судно у испанского города Сеута в Северной Африке, а в последнее время – в центральной части Атлантического океана.
Еще один случай перегрузки российской нефти, чтобы обойти санкции, явно произошел в июне у Джохора, недалеко от Сингапура. Район уже стал местом остановки грузов иранской нефти, следующих в Китай.
Кто покупает российскую нефть
Напомним, что по результатам июня Индия закупила рекордные объемы российской нефти. Речь идет о 950 тысячах баррелей сырья в сутки, или 4,8 миллиона баррелей нефти за июнь. Это на 23% больше, чем было импортировано годом ранее. Подробнее об этом читайте здесь.
Импортировавший российскую нефть в Китай в мае этого года составил почти 8,42 миллиона тонн. Этот импорт включал снабжение трубопроводом Восточной Сибири – Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России.