У липні 2025 року валютний ринок України зберігав стабільність із незначними коливаннями. Офіційний курс гривні до долара США утримувався у прогнозованих межах від 41,72 до 41,87.

Що відбувалось на валютному ринку у липні?

У коментарі 24 Каналу банкірка Ганна Золотько вказала, що середнє значення 41,79 гривні за долар протягом липня свідчить про спокійну динаміку без різких змін, характерних для більш волатильних періодів.

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Ганна Золотько Директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Завдяки виваженій монетарній політиці та продажу валюти на міжбанку Національний банк України запобіг різким коливанням, що дозволило зберегти стабільність ринку.

Попит на євро у липні залишався стриманим. Саме це сприяло вирівнюванню ситуації між міжбанківським і готівковим ринками. Курс євро поступово знижувався, що вкотре підтвердило результативність монетарних дій НБУ.

Що відбуватиметься з курсом долара у серпні?

Як каже банкірка, зараз регулятор зберігає можливість підтримувати рівновагу на валютному ринку без різких змін облікової ставки. Це відбувається завдяки:

значним міжнародним резервам;

контрольованому рівню інфляції.

Це мінімізує ризик різких коливань курсу в серпні та створює передбачувані умови для валютних операцій,

– вказує банкірка.

Зверніть увагу! За словами Золотько, найближчим часом гривня залишатиметься в межах прогнозованих показників.